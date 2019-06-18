Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmasında 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bahanelerin ardına saklanmadan milletimize olan taaddütlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Gerek seçim sürecindeki çalışmalarımızda gerekse belediyecilikte ortaya koyduğumuz çalışmayla İstanbul'da sessiz bir devrime imza attık. İstanbul senelerdir ufkunu karartan üzerine karabasan gibi çöken faşist CHP zihniyetinden kurtuldu” diye konuştu.

GÜYA HERKESİ KUCAKLAYACAKTI MİLLETİN VALİSİNE “İT” DEDİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya değinen Erdoğan, “Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da bu milletin valisine it diyor. Bu nasıl kucaklama sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun. Sen İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun. Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım. Bu milletin polislerine şerefsizler diyen bir güruhun yanında da olduğunu düşünün. Valimiz tabi ki bunu yanına bırakmayacaktır. Dava açıp bu süreci devam ettirecektir” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki verilerin kopyalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “'18 günde bak neler yaptım' diyor. 18 günde neler yaptığını ben anlatayım. 18 günde başkan vekillerinin ofislerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye işlere girişti. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. Belediyenin verilerin nereye aktarılacağı belli olamayan bir şekilde kopyalamaya çalışılmasından gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımlara kadar her konuda bir hesaplaşma adete bir öç alma siyaseti güdülmüştür” dedi.

KÜFÜRBAZLIK 23 HAZİRAN'DA SANDIĞA GÖMÜLECEK

Konuşmasında "Kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Hepimiz biz hizmetin içerisindeyiz öyleyse bu davada kırgınlık diye bir şey asla olamaz. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bir işte böyle bir hassasiyetle böylesi bir teşkilat terbiyesiyle yetiştik. 40 yıllık aralıksız sürdürdüğümüz demokrasi mücadelesini de bu anlayışla verdik. Sırtını vesayet odaklarına dayamış bir avuç millet ve memleket düşmanının mazlumların umudu olan bu ülkenin geleceğini çalmasına müsaade etmedik. Bugün de aynısı yapacağız. İstanbul'un anahtarını bu şehrin kıymetini bilecek emin ve ehil bir el olan Binali kardeşimize teslim edeceğiz. 23 Haziran seçimlerinde sırt sırta vereceğiz. İnşallah İstanbul ve Türkiye'nin önünde yeni bir yol açacağız. Yalan siyasetinin milletimizin kafasını karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Hakikat güneşinin eritemeyeceği hiç bir yalan yoktur. İnşallah 23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı gün olacaktır. 23 Haziran siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır. 23 Haziran'da takiye siyaseti kaybedecek bir kez daha samimiyet kazanacaktır.”