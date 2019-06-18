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Binali Yıldırım'dan Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesine ilişkin açıklama
18.06.2019 - 13:56 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Yıldırım, İsmail Küçükkaya ile CHP adayı İmamoğlu'nun ortak canlı yayın öncesi görüşmesine ilişkin, "Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." dedi.
Etiketler : binali yıldırım,küçükkaya,imamoğlu,
631681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/631681.aspx
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