Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Türkiye olarak son 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalıyoruz.

- Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır

- Türkiye'nin yakaladığı başarıların birilerini rahatsız ettiği ortadadır.

- Geldiğimiz nokta itibariyle şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ülkemizin son 17 yılda yakaladığı başarılar birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor.

- Güçlü bir Türkiye, göbeğini kaşıyan adam diyerek insanları aşağılayan seçkinlerin işine gelmiyor.

- Güvenliğini sağlamış bir Türkiye işlerine gelmiyor. Ülkemizin son 5,6 yılda hedef tahtasına konmasının nedeni işte bu rahatsızlıktır.

- Oyun kuran oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yakan bir ülke istiyorlar.

- Eskiden olduğunu gibi bir mektupla ya da telefonla hizaya getirebilecekleri bir Türkiye'nin hasretini çekiyorlar.

- Doğu Akdeniz'e kıyısı dahi bulunmayan Fransa, ülkemizin oradaki sondaj faaliyetlerinden neden rahatsızlık duyuyor?

- Şimdi 4 tane gemimiz var. 2'si sondaj. 2'si arama. Geçenlerde ne dediler? Bizim bu gemilerdeki personelimize tutuklama çıkartacaklarını söylediler. Biz ne dedik? Sıkıyorsa gelin alın. Biz Türküz. Buna fırsat vermeyeceğiz.

- Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını yedirmeyiz. Macron açıklama yapıyor. Senin burayla bir alakan var mı? Kıyıdaş mısın? Yok. Burada Yunanistan konuşabilir, İngiltere konuşabilir. Garantör ülkelerdir. Ama sen konuşamazsın. Türkiye'nin S-400 edinmesi konusunda neden bu kadar kıyamet kopartıyorlar? Bu da manidar. Biz de savunma noktasında her türlü tedbirimizi alıyoruz ve alacağız.

- Nükleer silahtan bahsetmiyorum, enerjiden bahsediyorum. Bu bile birilerini rahatsız ediyor.

- Biz bağımsızlığını birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bin yıldır bu topraklardayız. Feleğin çemberinden akrebin kıskacından bu günlere geldik.

- Vatanımızın bekası, milletimizin istikbali her şeyin üzerindedir. Gerekirse baş veririz, ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz.

- Tacikistan'daydık. Rusya, Hindistan devlet başkanları hepsiyle tek tek görüşme yaptık. s-400 konusunda Putin ile yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atma gibi bir durum olmadığını söyledik. O konu bizim için kapanmıştır. Kısa zaman içinde siparişlerimizi alacağız.

- Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkesinden biri yapana kadar durmayacağız

- Yenilenen seçimler bir belediye başkanlığı seçimidir. Ama dışarıda bu seçim öyle görünmüyor. İstanbul'u nereden alıp nereye getirdiğimizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Genç nesil bilmez. Çöp, çamur, çukur ne durumdaydı.. Melen'den İstanbul'a suyu nasıl geçirdik...

- Bir diğer yandan İstanbul'da gazeteler maske dağıtıyordu. Aşırı derece bir hava kirliliği vardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden teslim almıştım. Tek çözüm doğalgazın evlere girmesiydi. Hava kirliliğinden böyle kurtacaktık. 6 milyon evde doğalgaz var. AK Parti belediyeciliğinin İstanbul'a kazandırdığı güzelliklerdir.

- Boğazın altından geçmek bizim için sorun değil. Marmaray'ı nasıl geçirdiysek, 350 milyon insan burayı kullandı. Aynı şekilde Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü... Bunları biz yaptık. 17 yıl oldu Berlin Havalimanını Almanlar yapamadı. Ama biz İstanbul Havalimanı'nı 5 senede yaptık. Oraya raylı sistem gelecek.

- Türkiye sosyal belediyecilik hizmetleriyle bizim dönemimizle tanıştı.

- Bir dünya şehri olan İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.