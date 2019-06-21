Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

S-400 alımı: S-400 işi bitti, temmuzun ilk bölümünde gelecek. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayın ilk 15’inde falan teslimatlar başlayacaktır. Bunların teslimatları başladığı andan itibaren nerelere yerleştirileceği TSK’mız tarafından belirlenmiştir. Yerleştirmek suretiyle süreci devam ettireceğiz. ABD ile F-35 anlaşmazlığında ise uluslararası mahkemelere başvururuz. F-35’ler olmadığı zaman dünyanın sonu değil, Türkiye dünyanın değişik ülkelerinden bu tür savaş uçaklarını temin edebilir. Kaldı ki biz kendimiz savaş uçağı üretme noktasındayız bu çalışmalarımızı sürdürerek biz kendi kendimize yeter hâle geleceğiz.

Seçim anketleri: Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak; sizlere de en ideal neticeyi verecektir. Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Bunun yanında Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti’dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır, sonuçta bu seçim sembolik.

İmamoğlu’nu Sisi’ye benzetmesi: CHP benim için ne dedi, ‘Erdoğan’ın akıbeti aynen Mursi gibi olacak’ dedi. Nitekim şu anda da Mursi’nin ölümü üzerine CHP’nin trolleri maalesef Erdoğan’ın akıbeti de böyle olacak demeye başladılar. Benim pazar günü ile alakalı söylediğim, bu zihniyeti burada ifade etmektir. Dolayısıyla Sisi ve Erdoğan zihniyeti oylanacak.

İBB’de israf iddiaları: Bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) söylediklerinin çoğu yalan. İsrafın olduğu bir İstanbul Belediyesinde geldiğimiz noktaya kesinlikle gelinemezdi. Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkânı yok.

Kabine revizyonu iddiaları: Medyadan gelen taleplerle kabine değiştirmeyiz. 25 kişilik kabineyi zaten 15’e indirdik. Ama herhangi bir değişiklik gerekecekse bunun adımlarını da süratle atarız.

SEN BU MİLLETİ ENAYİ Mİ ZANNEDİYORSUN

Bahçelievler’deki toplu açılış törenine katılan Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek “Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 faaliyetleri ile ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Bu adayın sicili Sayıştay raporları ile tespitli şekilde bozuktur” dedi. İki adayın birlikte yer aldıkları tele-vizyon programını hatırlatan Erdoğan “Aynı odaya moderatörle kapanıyorlar. Birisi 2-3 dakika görüştük diyor. Tespit ettik görüşme süreci 45 dakika. Yani soruları çalmışlar. Diyorum ya yalan, hep yalan. Sen kalkıp da bir valiye ‘it’ diyemezsin. Baktı ki bu iş zora gidiyor. Bu sefer ‘ben it demedim, itleşme dedim’ diyor. Bunların hepsi medyada var. Sen bu milleti enayi mi zannediyorsun” diye konuştu.