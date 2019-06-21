Yıldırım, Best FM ve Show Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım bir soru üzerine, ulaşımda kullanılan  İstanbulkart'larda yeterli ücret olmayınca geçiş hakkı verilmemesi nedeniyle  vatandaşların rencide olmasını düzelteceklerini belirterek, "Bu eski moda  yöneticilerden kaynaklanıyor. Teknoloji gelişti artık. Kredi kartlarında açık  hesap çalışma var. İlla 50 kuruş azaldı karşılığı yok diye vatandaşa eziyet  etmenin anlamı yok. Kaçmıyor, her ay karta yükleme yapıyor. Küçük hesapları  kenara bırakmak lazım. Bu memurların soruşturma korkusuyla yapmadıkları,  çıktılarının vatandaş açısından çok ağır olduğu bir şey bunları kaldıracağız."  dedi.

Metrobüslerdeki yoğunluk hakkındaki şikayetlere değinen Yıldırım,  şunları söyledi:

"Metrobüs sistemi şu anda kapasitesinin 2 kat üzerinde çalışıyor.  Çözümümüz belli. Gebze-Halkalı banliyö hattını açtık, otomatik olarak 50 bin kişi  azaldı. Mahmutbey metrosu bu sene sonunda devreye giriyor. Metrobüsle aynı  güzergah bunu yaptığımız zaman metrobüsün yükü en az yüzde 40 azalıyor. Bir de  Söğütlüçeşme-Beylikdüzü arasındaki yolda otonom sürücüsüz araçlar koyacağız. Şu  andakiler 18 metre uzunluğunda 24 metreye çıkacak. Otobüsler birbiriyle iletişim  halinde hareket edecek. Bu şekilde kapasiteyi yüzde 50 attıracağız. Böyle uzun  vadede değil görevimin ilk 1 yıllık döneminde metrobüsle seyahat etmek problem  olmayacak."

Şehir içi trafiği çözüm projelerine değinen Yıldırım, lojistik  merkezlerini şehrin dışına doğru taşıyarak, gündüz saatlerinde AVM'lere yük  taşıyan kamyonların giremeyeceğini söyledi.

Üniversite okusun ya da okumasın her öğrencinin indirimli ulaşım  hakkına sahip olacağını anlatan Yıldırım, her üniversitenin içine öğrenciler için  çamaşır yıkama ve kurutma merkezleri kuracaklarını açıkladı.

Binali Yıldırım, İstanbul'da su ve ulaşım indirimlerine ilişkin bir  soruyu şöyle yanıtladı:

"18 gün neredeydin kardeşim? Başkanlığının bitmesine 5 dakika kala  İstanbul'u arıyor, yazı yazdırıyor. Yazının altına da yok ki adam imza atacak.  Kesip yapıştırıyor fotokopi yapıyorlar İSKİ'ye UKOME'ye bu konuları çalışın  diyor. O kadar. Sonra bizim AK Parti Grubu da bir teklif hazırlıyor. Teklifler  komisyona gönderiliyor. Komisyona gelen teklif AK Parti'nin teklifi. Tevfik  Göksu'nun imzası var. Gerçekleşen ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi.  CHP'nin teklifi farklı. Adam İstanbul'da değil imza atamaz. İl dışına çıktığı  için birine vekalet vermesi lazım. Onun yapması lazım. O anda Ankara'da mesai  bitme saatinde ve sosyal medyaya yazıların kopyasını yayıyor. Dürüst olmak  gerekiyor."

İBB'den Atatürk portresinin kaldırılması iddiasını yanıtlayan  Yıldırım, "Görüntüleri var, kendi adamları gelip almış. Bütün dairelerde benim  evimde çalışma odamda Atatürk resmi var. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir.  Atatürk'ü önlerine koyup dümen çevirmesinler. Atatürk cumhuriyetin kurucusudur.  Kimsenin tekelinde değildir." ifadelerini kullandı.

İBB verilerinin kopyalaması konusuna değinen Yıldırım, şunları  söyledi:

"Büyükşehir kaçmıyor. Sen eğer belediye başkanıysan istediğin zaman  istediğin veriyi alırsın. Vermiyorum mu diyecek? Bu ayrı bir şey. FETÖ yöntemi.  Bu bilgileri alıp başka merkezlere göndermek... Sonradan şantaj amaçlı kullanmak.  Canlı yayında söyledim. Ne dedi? 'Biz yedekleme yapıyoruz' Evlere şenlik.  Bilişimden haberi yok adamın. Veri yedeklemesi zaten var. Bu ayrı bir şey. Veri  kopyalamak açık suçtur. Açık suçtur. Nitekim yarım günde mahkeme yürütmeyi  durdurdu. Allah'tan kopyalayamadı yoksa 5.5 milyon abonenin bilgileri geçecek  ellerine."