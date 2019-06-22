Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan mektubunu ve İstanbul seçimlerine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

∂ Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.

∂ 23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir.

∂ CHP’nin başını çektiği, İP’in bütün imkânlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı zillet ittifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır. PKK’nın siyasi izdüşümü olan HDP’nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır.

∂ HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir. HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar millî bekamız açısından ağır risk ve tehdittir. İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.

∂ Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

∂ PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.

∂ HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da tamamıyla kurtulacaktır. Hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir.