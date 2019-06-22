Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın mektubuna ilişkin “İstanbul seçimine gidiyoruz. İstanbul’da Diyarbakır’dan fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla başkan adayı olarak Kürt hemşehrilerimden destek istiyorum” dedi. Perpa Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek, esnafla bir araya gelen Yıldırım, İstanbul’da 15 milyona eşit, adil hizmet yapacağı taahhüdünde bulunarak, “Kürt, Türk, Çerkez, göçmen etnik kimlik ayrımı yapmadan hizmet götürmenin gayreti içinde olacağım. PKK ne demiş, HDP ne demiş, bu bizim için önemli değil. Kürt kardeşlerimizi birileriyle ittifak kurmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir. Bunu da hatırlatmayı vatandaşlık görevi olarak burada ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye’nin dış tehditlere maruz kaldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: S-400 alacağız diyoruz ki, ülkemizi savunacağız. Tehditler var, füzeler, roketler geliyor. Kilis’te Hatay’da atılan roketlerle 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. ‘Savunmamızı yapacağız.’ diyoruz. ‘Yapamazsınız.’ ‘Siz verin.’ Vermiyor. Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz? Bize böyle işler sökmez.

Bakanlığı dönemindeki icraatlarla Türkiye’de önemli atılımlar yapıldığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: Bir gün bakanlarla yurt dışında uluslararası bir toplantıdayım. ‘Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz.’ deyince, Amerikalı Bakan dedi ki, ‘Sayın Bakan herhalde bir sıfır hatası var. Herhâlde 200 demek istedin.’ Dedim, ‘Ne söylediğimi biliyorum. Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz.’ Adam şaşkın şakın bakıyor. ‘Bu nasıl olabilir? Impossible, impossible.’ Ben de ‘Zor olan hemen yapılır, imkânsız biraz zaman alır’ dedim.

GECEKONDUCUYA MÜJDE

Yıldırım, basın mensuplarının gecekondu statüsündeki konutlara tapu verilmesine yönelik çalışması sorulması üzerine şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi imar barışı benim başbakanlığım döneminde çıkan kanundur. Bu kanun çerçevesinde Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde vatandaş müracaat etti. Bunun iki milyona yakını İstanbul’dan. İstanbul’da başka bir problem var. Özal döneminde özellikle gecekondularla ilgili bir mesele. Tapu tahsis belgesi elinde bulunan ancak mülkiyeti Hazine’ye ait yerlerin tapularının verilmesi. Biz bununla ilgili çalışma yapacağız. Otuz seneden beri devam eden bu çile sona erecek.” Yıldırım, İstanbul genelinde 900 bin civarında hak sahibinin bu statüde olduğunu belirterek başvuru sürecini şöyle anlattı: “Önce tapu tahsis belgesiyle müracaat edecek. Hazine’nin yeri olanlar, önce Hazine’den belediyeye geçecek, daha sonra da hak sahibine uygun ödeme şartlarıyla, taksitlerle devri yapılacak. Tapusu teslim edilecek. Taksitler bitmeden değil, tapu hemen teslim edilecek. Bu uygulama bütün ilçelerde başlayacak.”