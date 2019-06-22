Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sultanbeyli'de ziyaretlerde bulundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde programa katılan Bakan Kurum donatı alanlarıyla ilgili önemli konulara değindi. Türkiye'nin büyük bir gelişim hamlesinin içinde bulunduğunu ifade eden Kurum, "Yaptığımız doğru hamlelerle ülkemiz aydınlık yarınlara ilerliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak her zaman vatandaşımızın yanında yer aldık. Donatı alanları konusunda da yine halkımızın yanında yer alıyoruz. Bu konudaki duruşumuz nettir" dedi.

Sultanbeyli'de hiçbir mağduriyet olmadan sorunları çözeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "İlçemiz için hükümet olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde çok büyük çalışmalara imza attık. Yüz yıllık mülkiyet problemi çözüldü ve tapularınızı alıyorsunuz. Hayırlı olsun" dedi.



Sultanbeyli'ye yeni müjde

Bakan Kurum ayrıca Sultanbeyli için önemli açıklamalarda bulundu. 2B ve hisseli alanlarda kalan donatı parsellerin sorununu çözeceklerinin sözünü verdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaptığı konuşmada Bakan Kurum'un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sultanbeyli'nin önünün daha da açık olduğunu ifade eden Başkan Keskin, "İlçemiz sorunlarını çözerek yoluna hızla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hisseli parsellerin sorununun çözümü konusunda çok büyük destekler verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi. Hisseli parsellerin tamamının askıya çıktığını hatırlatan Başkan Keskin, tebligatlarını alan hak sahiplerinin tapuları almaya devam ettiğinin altını çizdi.