23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için İstanbullular erkenden okullara gitti. Saatlerin 08.00'i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.
İstanbul'da vatandaşlar sandık başında
23.06.2019 - 08:43 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08.00 itibariyle okullara giden İstanbullular, oy kullanmaya işlemine başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,sandık,seçim,
632538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/632538.aspx
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