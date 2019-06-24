Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de. Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul’u dünyanın en önemli markası yapacaktır. Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir. Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardından hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Bizler belediye başkanlarımızın, yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı bir güzel belediye başkanlığı istiyoruz. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz. CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır, 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz.