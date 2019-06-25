Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Başkanlık Divanını topladı. Parti kurmaylarıyla seçim sonuçlarını masaya yatıran Bahçeli, parti olarak İstanbul’da aktif bir şekilde çalışmalar yürütüldüğünü, ancak sonucun seçmenin kararı olduğunu ifade etti.

KULİSLER HAREKETLİ

Seçim sonuçlarının ardından MHP kulisleri de hareketlendi. MHP kurmayları seçim sonuçlarını “Biz üzerimize düşeni yaptık. Sonuna kadar çalıştık. 40 gün boyunca mitili İstanbul’a attık. Seçmenin kararı bu oldu. Karara saygı duymak gerekiyor. Ama Kürt seçmenin tercihi etkili oldu” sözleriyle değerlendirdi. Kurmaylar, Cumhur İttifakı’nın yoluna devam edeceğini ve 2023 hedeflerine odaklanacaklarını işaret etti.

İstanbul seçiminin ardından MHP, yeni dönemde TBMM’deki yasa tekliflerine odaklanacak. Bu kapsamda okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını içeren eğitim paketi, Yargı Reformu Strateji Belgesindeki bazı düzenlemeleri içeren yargı paketi, 11’inci kalkınma planı ve kültür alanında bazı değişiklikler içeren torba yasa teklifinin çalışmalarına destek verilecek.