Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, vatandaşların “cumhurbaşkanının tarafsız olması isteğini” ortaya koyduğunu savundu. Cumhurun başı olan kişinin 82 milyonu kucaklaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı tarafsızlığını korumalı. Ne gerekiyorsa, o yapılmalı. Bir ilden 800 bin kişi bu mesajı veriyor. Tarafsızlık konusunda bir referanduma hazırız. ‘Cumhurbaşkanı taraflı mı tarafsız mı olmalı’, referanduma hazırız” dedi.

GEZİ’YE SAHİP ÇIKTI

Gezi Parkı kalkışmasında ülkeyi yangın yerine çevirenlere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, Taksim’de kimsenin burnunun kanamadığını, sevgi gösterilerinde bulunulduğunu, halayların çekildiğini, dünyanın en demokratik eylemlerinden birinin yapıldığını iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu, bunların hazmedilemediğini, İstanbul Valisi’nin talimatı üzerine polislerin saldırdığını, hazırlanan iddianamelerin altının tamamının boş olduğunun ortaya çıktığını savundu. Kılıçdaroğlu, Gezi davasında amacın kalkışmanın finansörü Soros olmadığını, Gezi eylemlerine katılan gençlerden intikam almak olduğunu, bunun için yola çıkıldığını öne sürdü.

CHP lideri, Gezi olaylarının Türkiye’nin dünya siyaset tarihine bıraktığı miras olduğunu, toplumun nefes almasını sağladığını iddia ederek, “Her görüşten, kimlikten orada insanımız var. Bir eylem yapılıyor. Bu kadar basit” şehri yakıp yıkan vandalların yaptıklarını sıradan bir tepkiymiş gibi gösterdi.