Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel temaslarını sürdürüyor. Akar temasları kapsamında NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile görüştü.
Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü
27.06.2019 - 13:25 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,afgan,mevkidaş,
633355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/633355.aspx
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