Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşma yapan Erdoğan fahri doktora unvanı için teşekkür ederek, “Mukogawa Kadın üniversitesinin Bahçeşehir Üniversitesi ile ve ülkemizle geliştirdiği yakın iş birliğinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Japonya’da 800 üniversite var. Bu 800 üniversitenin yüzde 10’u yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu bizler için çok anlamlı. Şimdi Japonya’daki 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız. Bizde böyle bir şey yok. Olması halinde neler olur ayrı bir soru işareti” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada son yıllarda oldukça sancılı hadiseler yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, “Sınırlarımıza dayanan 4 milyon mülteciye ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık ve birilerine rağmen bunu yaptık. Bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık” dedi.

Türkiye’ye gelen desteğin ortalama 2 milyar avro olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu süreçte ne yazık ki pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki kaostan beslenen çevrelerin bu anlaşmayı sabote etmek için çaba gösterdiğini çok iyi bildiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sahada gördüğümüz provokasyonlar, Suriye rejimi ve terör örgütlerinin eseridir. Suriye’den başlayarak bölgemizde kalıcı barış ve istikrarı inşa etmek için hem masada hem de sahada olmaya devam edeceğiz. Türkiye, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, terör örgütleriyle en ciddi mücadeleyi sürdüren ülke unvanını elinde bulunduracak.”