Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Brüksel’deki görüşme trafiğine dün de devam etti. Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Akar, savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Akar, daha sonra NATO Karargâhı’nda ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı Esper ile önceki gün gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye’nin S-400 ve F-35 savaş uçağı tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

SADECE BİR MÜŞTERİ DEĞİLİZ

S-400 tedarikine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı’nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı’na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.

TEKLİFİMİZ HÂLÂ GEÇERLİ

Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinerek şöyle konuştu: Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımızı umuyorum. F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO’nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hâlâ geçerlidir.

HULÛSİ AKAR, JEFFREY’E, VERİLEN SÖZLERİ HATIRLATTI

Millî Savunma Bakanı Akar’ın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Menbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Akar tarafından muhatabına Menbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı” denildi.