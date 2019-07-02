Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

TOKYO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin değeri daha da yükselmiştir” dedi. Tokyo’da Japon iş adamlarıyla buluşan Erdoğan, Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğini sadece ikili düzeyde değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da olumlu yansıması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Çin ile olan doğrudan yatırımlarının 73 milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’ye olan yatırımına baktığımız zaman, küsurata girmiyorum, o da yaklaşık 3 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye ile az önce ifade ettiğim diğer ülkeler arasındaki rakamlar gerçekten çok ama çok çok farklı. Biz bunun tekrar masaya yatırılıp, şöyle coşkuyla daha ciddi adımları atmak suretiyle bu ikili ilişkilerimizi iyi bir konuma taşıyalım istiyoruz” diye konuştu.

200 JAPON FİRMA

Türkiye’nin güçlü pazarı, nitelikli işgücü, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım, haberleşme ve enerji ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizen Erdoğan, hâlihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren, 200’ün üzerindeki Japon sermayeli şirketin son 10 yılda Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin ahdi çerçevesini güçlendirmek gerektiğini ifade ederek, Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı süratle tamamlayarak 2019 yılında imzalamak istediklerini söyledi

TÜRKİYE LOJİSTİK ÜS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğuna, birçok pazara doğrudan ulaşım imkânı sağladığına vurgu yaparak, birçok küresel yatırımcının yeni pazarlara Türk yatırımcılar ile beraber girmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun yıllara sâri terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin enerji projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, enerji ile ilişkili madencilik sektörünün Türkiye için önemine işaret ederek, Türkiye’de bulunan nadir özelliklerdeki yer elementlerinde ve baz metallerde daha fazla Japon yatırımcıyı Türkiye’de görmek istediklerini dile getirdi.

ERDOĞAN ABE İLE ÇALIŞMA YEMEĞİNDE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, çalışma yemeğinin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Japonya’yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Misafirperverlikleri için Abe’ye teşekkür eden Erdoğan, Osaka’da G20 Liderler Zirvesi’ne başarılı ev sahiplikleri için tebriklerini iletti. Başbakan Abe ise konuşmasında Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

EMİNE ERDOĞAN TOKYO'DA MÜSLÜMANLARLA BULUŞTU

Emine Erdoğan, Japonya’da Tokyo Camisi’ni ziyaret ederek, Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, camilerin Müslümanlar için “gurbetin bittiği yerler” olduğunu belirtti. Dünyada İslam karşıtlığı yükselirken, Japonya’da bu şekilde hizmetlerin olmasının sevindirici olduğunu belirten Erdoğan, “İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam’ı en iyi şekilde temsil edebilmektir” dedi.