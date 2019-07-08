Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yoğun bir ekonomik saldırı altında girildiğini ve projelerin yarışmadığını belirterek “Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız. Kulağımızı milletin sesine vereceğiz” dedi.

Erdoğan, önceki gün İstanbul milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında yerel seçim sonuçlarını ve ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Hem 31 Mart öncesi dönemde hem de 23 Haziran sürecinde Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar olduğuna, seçimlerin de bu şartlar altında yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, projelerin yarışmadığını belirti. Erdoğan şöyle konuştu:

HİZMETLER YARIŞMADI!

Vatandaş, AK Parti’nin belediye hizmetlerinden memnundu. Bunu İstanbul’un ilçelerinde bize verdiği oylardan da anlıyoruz. Ama büyükşehirde bize oy vermediyse bunun analizini çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu seçim bir yerel seçimdi. Ancak başta İstanbul olmak üzere birçok yerde hizmetler yarışmadı. Hizmetler ve projeler yarışsaydı daha farklı sonuçlar çıkardı. Buna rağmen İstanbul dahil seçiminin kazananı tartışmasız AK Parti’dir. Ama özellikle İstanbul’da vatandaş bize bir mesaj vermiştir. İstanbul’u kaybettiysek bunun sorumlusu millet değildir. Hata varsa bunu kendimizde arayacağız, gereğini yapacağız. Hatalarımızı tamir edeceğiz. Önümüze bakacağız. Seçimlere hangi şartlarda gittiğimiz herkesin malumu. Yoğun bir ekonomik saldırı oldu. Pazarda, markette mevsimsel şartlar nedeniyle fiyatların yüksek olmasını muhalefet de çok iyi kullandı.

FAİZ SARMALINDAN KURTULACAĞIZ

Yaşanan tüm ekonomik saldırılara rağmen yakın zamanda ekonomide çok iyi gelişmeler olacak. Enflasyon düşüş trendine girdi, daha da düşecek. Vatandaşı rahatlatmak bizim görevimiz. Bunun için öncelikle ülkeyi ve vatandaşı faiz sarmalından kurtarmalıyız. Bundan sonra en önemli işimiz faizle mücadele olacak. Faizleri düşürmek için elimizden geleni yapacağız.

KULAĞIMIZ VATANDAŞTA

2023 seçimlerine kadar geçecek 4 yıllık süreçte projelerimizi hayata geçirip, kulağımızı vatandaşa vereceğiz. Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız. Hedefe kilitlenip önümüze bakacağız.