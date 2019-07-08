Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılmak üzere Saraybosna'ya gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Balkanların huzur ve refahı bizim için önemli. Gelişmeleri uzaktan seyretme lüksümüz yok. Saraybosna zirvesi kapsamında iş birliği faaliyetlerini ele alacağız.

Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi

Süreci kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sondaj gemilerimiz kendi kendi yol haritasında devam ediyor. Sağdan soldan sesler bizi yolumuzdan alıkoyamaz.

S-400'lerin teslimatı

Şu anda yolculuk devam ediyor. Yolculuk için yükleme çalışmaları sürüyor. Mutabık kaldığımız tarihler var.