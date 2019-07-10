Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta, aralarında Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç’un da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Ali Babacan ile görüşmelerine değinen Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül ile de ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül ve Davutoğlu ile ilgili şunları söyledi;

"Aynı şekilde Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır."

KIRGIN MISINIZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Babacan’a, Davutoğlu’na ve Gül’e kırgınlığınız var mı?' sorusuna ise, "Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak? Biz baldıran zehrini içerek hep sabrettik ve aleyhte herhangi bir şey konuşmadık." diye cevap verdi.