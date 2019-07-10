Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta, aralarında Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç’un da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın neden görevden alındığı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi;

Merkez Bankası ile ilgili attığımız adım yeni yönetim sisteminin Cumhurbaşkanına vermiş olduğu bir yetkinin neticesidir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı daha önce layüseldi, hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar. Şimdi burada da yapı içerisinde Sayın Başkanın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu. En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabii bunların hepsi oralarda başka sıkıntıları da meydana getirdi. Bundan dolayı artık böyle bir değişime gidilmesinin ülke ekonomisi için hayırlı olacağına inandık ve bu adımı attık. Yine Merkez Bankasına yabancı olmayan, orada başkanvekili konumunda olan bir arkadaşımızı bu göreve getirmiş olduk.