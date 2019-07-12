Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik özetle şunları kaydetti:

∂ Türkiye’nin millî muhalefet konusunda çok ciddi bir cari açığı var. Maalesef bu açık bir türlü kapanmıyor. S-400 gibi savunma ihtiyacımızı karşılayacak hassas bir konuda maalesef bu millî duruşu, bu partiden (CHP) göremiyoruz.

∂ Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak; “Akdeniz’in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu…” Rum tarafı ile bu şekilde söze dayanan bir ilişki kurmamız söz konusu değildir. Hukuka, belgeye, anlaşmaya dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC’nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur.

∂ Ülkemize karşı terör enstrümanının hukuk devletimizi, demokrasimiz zayıflatmak için bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı çok yüksek bir meşruiyete sahip son derece güçlü bir terörle mücadele veriyoruz.

∂ Kandil, Mahmur ve Sincar’daki terör varlığının sonlandırılması için Irak makamlarıyla da görüşerek eş güdüm halinde Türkiye terörle mücadelesini sürdürüyor.