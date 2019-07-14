Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

İstanbul Sözleşmesi konusunda bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yönetiminde yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üzerinden bir tartışma yürütülüyordu. Tartışmalarda İstanbul Sözleşmesinin aile değerlerine zarar veren ve LGBT tarzı davranışlara ilişkin hükümler içerdiği öne sürülüyordu. Kamuoyunda yapılan bu tartışmaların geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısının da gündeme geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili görüşleri dinledikten sonra, sözleşmede sorunlu olanlar bulunduğuna dikkat çekti. Bunun üzerine, MKYK toplantısı sırasında kadın üyeler bir anda Erdoğan’ın başına toplanarak, kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların doğru olmadığını, sözleşmenin asıl hedefinin kadınları her türlü şiddetten korumak olduğunu söylediler. Kadın üyeler, sözleşmede sorunlu bir durum bulunmadığını, tercümeden kaynaklı yanlış bilgilendirme yapıldığını savundu. Erdoğan’ın bunun üzerine “Bu sözleşme muhafazakâr camiayı rahatsız ediyor. Eleştiriler duyuyorum” dediği öğrenildi. Kadın vekilleri dinledikten sonra Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi konusunda daha yumuşak bir tavır sergilediği belirtildi.

Öte yandan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ‘Doğru bilinen yanlışlar’ başlıklı bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notunda sözleşmenin kamuoyunda tartışıldığı gibi üçüncü bir tür oluşturmaya veya LGBT’yi hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik bir hüküm taşımadığına dikkat çekildi.