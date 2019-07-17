Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA tarafından düzenlenen “Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele” Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, ihanet kalkışmasına karşı halkın sokaklara döküldüğüne dikkati çekti. “Dünyada diğer halk hareketleri ve isyanların tarihine bakıldığında, bunlar siyasi iktidarlara, hükûmetlere, devlete karşı girişilmiş hareketlerdir” diyen Şentop, “Bunun tek istisnası 15 Temmuz hareketidir. Halk siyasi iktidarı, hükümeti, devleti, anayasal düzeni korumak için harekete geçmiştir. Bu bakımdan dünya siyasi ve halk hareketleri tarihinde müstesna bir yere sahip” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik eleştirilere de değinen Şentop, şunları söyledi:

Anayasal anlamdaki bu değişikliğin, hükûmet sistemi değişikliğinin ‘bu değişmeli, geri dönmeliyiz, parlamenter sistem’ falan hikâyeleri meselesi kapanmış bir meseledir. Esasen 15 Temmuz’da kapanmıştır, 16 Nisan da bunun tescil edildiği, kayda geçirildiği bir tarihtir. Alt mevzuat düzeyinde tartışmalar yapılabilir. Daha önce de parlamenter sistem uygulanırken de vardı. Bakanlık sayılarında değişiklikler olmuş, teşkilat yapıları değişmiş... Yine olabilir böyle şeyler. Ama bu tarihi süreç içerisinde 15 Temmuz’un ve 16 Nisan’ın yerini doğru tespit etmemiz lazım. Geleceğe dair projeksiyonlar yaparken eğer bunu doğru tespit etmezsek, bu arkeolojiyi yapmadan konuşursak, değerlendirirsek o zaman işte böyle birtakım hülyalar içerisinde gezinebilirsiniz. Geriye dönme, işte parlamenter sistem hikâyeleri içerisinde dolaşabilirsiniz. Hükûmet sistemi meselesi 15 Temmuz’da gerçekleşen o direnişin dışında, ondan bağımsız bir şey olarak değerlendirilemez. Ve o Türkiye’yi bu hükümet sistemi değişikliğine getirmiştir. Bu paradigma değişikliğinin tescili noktasına getirmiştir.