Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşan kardeşler arasındaki kavganın anlamsız olduğunu, fitne odaklarının coğrafyada gözlerinin bulunduğunu belirten Özhaseki şunları söyledi: Böyle bir ortamda bizim büyümemizi, gelişmemizi, mazlumların sesi olmamızı istemeyen fitne odaklarının da gayretleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz. O yüzden bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım.