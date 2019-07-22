Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüşmüştür. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı. Detaylar birazdan...
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
22.07.2019 - 17:05 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüşmüştür. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.
Etiketler : Dışişleri,Rusya,Sergey Lavrov,Türkiye,
638840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/638840.aspx
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