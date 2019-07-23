Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Bakan Çavuşoğlu Ürdün’e gidiyor
23.07.2019 - 09:32 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin davetine icabetle bugün Ürdün’e bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
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638942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/638942.aspx
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