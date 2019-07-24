Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden bir açıklama yapılması bekleniyor.