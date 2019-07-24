Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden bir açıklama yapılması bekleniyor.
Sözcü Kalın James Jeffrey’i kabul etti
24.07.2019 - 13:02 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden bir açıklama yapılması bekleniyor.
Etiketler : İbrahim Kalın,Jeffrey,siyaset,
639257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/639257.aspx
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