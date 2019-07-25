Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli, şunları ifade etti: Türkiye’yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Millî Mücadele’yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim. Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz. Mukaddesatımızın varlığı için urgan ise boynumuza geçecek olan, başımızı uzatmaya da seve seve hazırız. Ancak bedel ödemeden öne atılıp bedel ödetmek, asaletimizin bizatihi gerçeğidir. Türk milleti bir asır önce müstevli kuşatmasını yarmak için muazzam bir direniş hâline geçmişti. Teslim olmak, bazı soysuzların dışında kimsenin aklının ucuna gelmemişti. Çok şükür bu şuur aynısıyla yaşamaktadır. Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır.