Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tunus’a hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecek olan Baci Kaid es-Sebsi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Kardeş Tunus halkına taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tunus’a taziye mesajı
25.07.2019 - 23:14 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan,
639597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/639597.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER