Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî bir ziyaret için Türkiye’de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları cevaplandırdı. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tahliyesi ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bazı Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatına yönelik değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şu cevabı verdi: “Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi bize vermişti, bugün de kaldırıldı. İnşallah artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da aynı şekilde Rusya’ya ziyaretlerini yapabilecek, burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir. Hakan Atilla konusuna gelince, yaşadığı süreç bizi üzmüştür, kırmıştır. Her türlü girişimi yaptık ve kendisiyle alakalı verilen mahkûmiyet cezası bitmiş oldu. Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde ‘Önce ailenle, çocuklarınla tatilini yap, sonra seni Ankara’da, Külliye’de bekliyorum, ziyaretimize gel, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz’ dedik. Bizim için Hakan Atilla’ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.”

“İSLAM DÜNYASININ BİRLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞACAĞIZ”

Erdoğan, Malezyalı bir gazetecinin, “Özellikle birçok ülkenin örnek aldığı Müslüman liderler olarak, Türkiye ve Malezya’nın birlikte çalışarak İslam dünyasına bir liderlik yapması söz konusu olacak mıdır?” sorusuna şu cevabı verdi: “İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konudan çok önemlidir. Gerek Pakistan gerek Malezya ve Türkiye olarak yapılacak bu üçlü dayanışma zaten bir ümmet olma bilincinin bir gereğidir. Gereken adımları şüphesiz atacağız.”

EMİNE HANIM'DAN SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım, Malezya Başbakanı’nın eşi Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı ziyaretlerin dostluğumuzu güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.