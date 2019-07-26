Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye - Rusya ve Rusya - Türkiye İş Konseyleri XX. Ortak Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın katılımıyla gerçekleşti. DEİK ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pekcan, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki yakın komşu ve iki ticari partner ilişkileri düzeyinde olduğunu kaydetti. Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarlarındaki küçülmeye ve dünya ekonomisindeki küçülmeye rağmen ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Pekcan, "Hedefimiz Rusya'ya ihracatımızı daha hızlı arttırarak, karşılıklı olarak çalışarak dengeli bir ticaret hacmine ulaşmak. Ülkelerimiz arasında birbirlerini tamamlayan ve dinamik pazarlarıyla Türk Rus ticari ilişkilerinin önü son derece açıktır ve çok ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Biz hükümetler olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Kavkaz Limanının altyapısı tamamlanmalı"

Ticari verilerine değinen Pekcan, 2018 yılında ticari verilerin 25.7 milyar dolara ulaştığını aktardı. 2012 yılında 33.3 milyar dolar olan ticaret hacmine en kısa zamanda ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Pekcan, iki devlet başkanının verdiği hedefler doğrultusunda bu hacmin 100 milyar dolara ulaşması gerektiğini vurguladı.

Pekcan, "Bizim 3.4 milyar dolar ihracatımız, 22.3 milyar dolar ithalatımız bulunmakta. İhracatımızı ve dış ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturabilmek için karayolu kotalarının ciddi oranda arttırılması, ki bu konuda Ulaştırma Bakanlıklarımız arasında bu konuda ciddi bir çalışma var. Bunun dışında Gelencik Limanında iki yıllık bir tadilata giriliyor, Kavkaz Limanının şuan ki alt yapısı yeterli değil. Bunun alt yapısının tamamlanması, belki imkan olursa bir hat tanınması ticaretimizin önündeki engelleri azaltacaktır. Bu konuları karşılıklı görüşüyoruz, bu güne kadar bakanın çok desteklerini gördük" diye belirtti.

"Mir kartta 4 milyon TL'ye ulaşıldı"

Rusya'nın dünyadan elektrikli aletten, inşaat malzemeleri, mobilya, işlenmiş tarım ürünleri, ilaç, kozmetik ürünleri aldığını dile getiren Pekcan, "Türkiye bu ürünleri bütün dünyaya en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum, uzaklarda aramayın, kalite de uygun fiyat da burada. Buyrun bu iş birliklerini ve ticaret hacmimizi arttıralım. Bu ürünlerine yenilerini ve yeni yatırım alanlarını ekleyerek en kısa zamanda 100 milyar dolara ulaşalım" çağrısında bulundu.

Pekcan, en önemli gündem maddelerinden birinin yerel paralarla ticaret olduğunu ve bu konuda Rusya'nın desteğini beklediklerini söyledi.

Mir kartın kullanımının Türkiye'de Nisan 2019 itibariyle arttığını ve şuanda 4 milyon TL hacme ulaştığını belirtti.

Pekcan, Rusya ile en kısa zamanda 2015'teki vize serbestisine dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Novak: "İlişkiler yükselme trendinde"

Bakan Novak ise ülkeler arasındaki karşılıklı güven arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, "Şu anda ilişkilerimiz yükselme trendinde. Özellikle enerji, tarım, sanayi alanında ve diğer alanlarda hükümetler arasında yoğun temaslarda ticaretlerimizin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin dış ticaret partnerleri arasında 2018 verilerine göre altıncı sırada yer alıyoruz. Bu sene 5 aylık süre içerisinde dış ticaret hacmimiz 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dün vize konusunda bir adım daha atıldı, özellikle ticaret engellerinin kaldırılmasına yönelik olarak. Bu adım bugünkü toplantı için çok güzel bir hediye oldu" dedi.

Konuşmaların ardından iki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı.