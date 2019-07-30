Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmî ziyaret kapsamında Moğolistan’a gitti. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından meclis binasında çiçeklerle karşılandı. Türkiye ve Moğolistan’ın, FETÖ konusunda aynı çizgide olduğunu belirten TBMM Başkanı Şentop şunları söyledi: Sayın başkanla ve Moğol Bakanları ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda da fikir birliği içerisinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Yeni jenerasyon bu terör örgütünün Türkiye için olduğu kadar Moğolistan için de bir ciddi tehdit olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı kanaatte olduğumuzu gördüm. Bu konuda da kesin sonuç verilecek adımlar atılacağını öğrenmekten memnun oldum” ifadelerinin ardından FETÖ’nün Türkiye-Moğolistan ilişkilerine zarar vermemesi konusundaki kararlılığın altını çizdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİKA tarafından yapılan iki projenin de açılışını yaptı. Şentop “TİKA, Türkiye’nin en mühim markası hâline geldi” dedi.