Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştayda, belediye başkanlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler için belirlediği yedi ilkeyi açıkladı. İnanç, kimlik ve hayat tarzı üzerinden siyaset yapılmaması, kadınlara, engellilere ve yoksul kesime özen gösterilmesi, harcama ve yatırımlarda şeffaf olunması, liyakat ve adaletten taviz verilmemesi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, vatandaşlarla iç içe olup çok çalışmalarını istedi. Bu süreçte kendi temposunu da artıran Kılıçdaroğlu, mahallî seçimler kapsamında Anadolu’daki “teşekkür” ziyaretlerine başlıyor. Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini, CHP’nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği Artvin ve Ardahan’a yapmaya hazırlanıyor. 2-3 Ağustos’ta yapılacak ziyaretlerde Artvin’de Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan’da Faruk Demir ile bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, başkanları tebrik edip vatandaşlarla buluşacak. Kılıçdaroğlu’nun, Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivali’ne de katılması bekleniyor. Halk oyunları gösterisiyle başlayacak festivalde, Kılıçdaroğlu’nun da bir konuşma yapabileceği belirtiliyor. Parti olarak erken seçim çağrısı yapmayacaklarını da belirten Kılıçdaroğlu “Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” dedi.