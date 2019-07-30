Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov’la görüştü
30.07.2019 - 10:41 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan çavuşoğlu,lavrov,görüşme,
640526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/640526.aspx
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