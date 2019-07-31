Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel operasyon için MHP’den tam destek geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı yazılı açıklamada “Fırat’ın doğusuna askeri harekât kaçınılmazdır” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bir toplantıda dile getirdiği “Fırat’ın doğusu ateşe verilmelidir” sözlerini eleştiren gazetecilere de tepki gösteren Yalçın “ABD, diplomasi kanallarını sonuna kadar kullanan Türkiye’yi oyalamış ve artık sabır taşı çoktan çatlamıştır. Suriye’nin kuzeyinden gelen ve uluslararası aktörlerce desteklenen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hale getirmek üzere Fırat’ın doğusuna yönelik bir askerî harekât kaçınılmazdır” diye konuştu.

CHP tarafından daha önce hazırlanan Kürt sorunu raporunun güncellenmesi için hazırlık yapıldığını da ifade eden Yalçın, şunları söyledi: Dikkatlerden kaçmayan bir başka husus da CHP’nin sözde Kürt sorunu raporunu yeniden gündeme getirme hazırlığının, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak için Türkiye’nin hem içeride hem de uluslararası platformda son derece kararlı adımlar attığı bir zaman diliminde başlatılmasıdır.