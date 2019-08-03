Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere yönelik olarak “Dönün” çağrısında bulunması üzerine İYİ Parti Kurucular Kurusu Üyesi Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş yeniden MHP'ye katıldı.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP'ye dönüş yapan iki üyeye rozetlerini taktı. Ünlü, rozet töreninde, “Liderimizin davetine icabet eden; İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Duran Yılmaz ve İyi Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş Bey'e partimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” ifadelerinde bulundu.