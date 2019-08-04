Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan üyelerinin seçiminin ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vaatlerini anlattı. Akşener, “Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız. Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız. Türkiye’nin her bölgesinde İstanbul gibi yeni merkezler oluşturacağız. Tarıma standart getireceğiz. YÖK’ü kaldıracağız” dedi. Kurultayda, mayıs ayında yapılan tüzük kurultayında alınan bazı kararlar hayata geçirildi.

Bu arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Kocaeli’nde İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP’ye geçti.