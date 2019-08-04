Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. AK Parti olarak neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını çok iyi bildiklerini dile getiren Özhaseki, perişan haldeki İstanbul’u marka bir şehir haline getirdiklerini söyledi. Bunu AK Parti’deki arkadaşlarının omuz omuza vererek yaptığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

“Buna gönül belediyeciliği diyoruz. Yol yapabilirsiniz, köprü yapabilirsiniz, birçok hizmet yapabilirsiniz ama insanların gönlünü kazanamıyorsanız orada bir eksiklik var demek. Biz, ortaya yeni bir anlayış, misyon koyuyor ve yine kendimizle yarışmaya devam ediyoruz. Belediyecilikte dünyada gözükmeyecek bir başarının da sahibiyiz.”

Özhaseki CHP’li belediyelerdeki işçi kıyımına tepki göstererek, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce çıkıp dedi ki ‘biz gelirsek çok güzel olacak, güzel işler yapacağız, hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız.’ Dedin mi kardeşim sen bunları, evet dedin. Allah aşkına kaç yüz işçi atıldı, artık binlerle ifade ediliyor. Niye insanların ekmekleriyle oynuyorsunuz?” dedi.