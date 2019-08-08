Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında krizlerin ana arterinde özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu çok net şekilde görülebilecektir. Müslümanların oluk oluk kanı dökülmektedir.

''MÜSLÜMAN MÜSLÜMANA DÜŞMAN EDİLMEKTEDİR''

Müslüman Müslümana düşman edilmektedir. Şu anda dünya üzerinde 52 ayrı ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir. İslam hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri olmasının önü kesiliyor. Dinler arası hoşgörü maskesiyle İslam geriletilmek istendi. 1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devleti insanlık vicdanının kaçınılmaz mecburiyetidir.

''KEŞMİR'DE OYUN KURANLAR KERKÜK'TE KIYIM KIBRIS'TA YIKIM PEŞİNDEDİR''

Keşmir üzerine kumar oynayanların niyetleri aşikardır. Keşmir yarası bir kez daha kanamıştır. Pakistan ile Hindistan 3 defa savaşmalarına rağmen sonuç alamamışlardır bu kez 4. kez karşı karşıya gelmişlerdir. Keşmir'de oyun kuranlar Kerkük'te kıyım Kıbrıs'ta yıkım peşindedir.

''TÜRKİYE BÖLGESİNDE PARLAYAN YILDIZ UYANMIŞ DEVDİR''

Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan meydan okunuyor. Türkiye bölgesinde parlayan yıldız uyanmış devdir. Teröristlerin yanında kim duruyorsa Türkiye'nin karşısındadır. Sınırlarımızı korumak devlet olma haysiyetimizin ihmali olmayan bir icabıdır. Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terörist faaliyetleri odağında karşılayıp etkisiz hale getirmek büyük bir ihtiyaçtır.

''GÜVENLİ BÖLGE PLANLAMASI KAÇINILMAZ ZARURETTİR''

Dost ve müttefiklerin şaibesiz desteği çok önemlidir. Suriye'de güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edilecek tedbirlerin alınacak olması memnuniyet vericidir. Temennimiz yeni oyalama sürecine tevessül edilmemesidir. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat süratle hazırlanmalıdır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. ABD Türkiye'yi anlamalı sevmiyorsa da saygı duymalıdır, YPG'ye silah ve cephane sevkiyatından vazgeçmeli yanlıştan dönmelidir. (Suriye) 30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. ABD'nin ağzına bakamayız millet ne der ona bakarız. Müzakerelerin uzaması terör örgütüne zaman kazandırdı. Güvenli bölgenin birinci derece sorumlusu Türkiye'dir.

CHP VE HDP'YE TEPKİ

Fırat'ın doğusunda ihanet var düşman var. Bunlarla ilgili ne tür bir diyalog teklif ediliyor? Bu nasıl bir zafiyettir. HDP'li temelsiz şahıs ise savaş politikalarından vazgeçilsin diye çağrı yapıyor. Orman yakan namertlerin ağaç kesiliyor diye çığlık atması mide bulandırıcı bir çelişkidir. CHP HDP ile gelecek hayalleri kurmaktadır.

İYİ PARTİ'LİLERE DÖNÜŞ DAVETİ

MHP'den koparak İP'e katılan kardeşlerimi kucaklaşmaya davet etmiştim. Bu davetim geniş yankı uyandırdı. İP'te milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur. İP hastalıklı bir siyasi bünyedir. Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne fesatla yolu kesişemez. İP zaman kaybıdır arızalıdır sakıncalıdır Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. İP'e hayır.''