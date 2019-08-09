Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki talimatının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’ı arayarak ABD’nin buradan çekileceğini söylediğini belirtti. Dışişleri Bakanı, bu aşamada oluşturulan görev gücü ve Suriye Çalışma Grubu ile ABD’nin çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalıştıklarını kaydederek karşılıklı pozisyonlarını anlatan belgeleri ABD tarafıyla birbirlerine ilettiklerini anlattı.

Askerî düzeyde teknik çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sonucunda bir çerçeve belirlenmesi konusunda önceki gün bir mutabakat sağlandığını dile getirdi. Çavuşoğlu “Dünkü (önceki gün) mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. Bunların hepsi birdir. Bunların tamamının temizlenmesi” dedi.

Bunun kapsamlı bir çalışma olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu “Bu çalışmanın Menbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diğer alternatifin ise söz konusu operasyonu tek başına yapmaları olduğuna dikkati çekti.