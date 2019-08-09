Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak 1964’te Erenköy’de, 1974’te Barış Harekâtı’nda nasıl yanınızdaysak, bugün de aynı duygularla buradayız” dedi.

Erenköy Direnişi anma törenine ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı açılışına katılmak üzere KKTC’ye gelen Hulûsi Akar “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları ile ilgili BM’nin gözetiminde ortak bir komite kurulmasına dair” yapılan bu çağrının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul edilmediğine dikkati çekerek “Bu gelişmelere rağmen Türkiye ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta, deniz yetki alanlarında, eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır” dedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün barış, istikrar ve huzur için elini uzattığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti: Bu ele cevap bekliyoruz. Biz; başta Rumlar olmak üzere ilgili tüm kesimlerin bu uzlaşmacı ve samimi yaklaşımlarımızı anlamalarını ve aynı şekilde davranmalarını umuyoruz. Böylece Ada’da yeni barış hikâyeleri yazılabileceğini umut ediyoruz, düşünüyoruz. Bir oldubitti ile haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır.

Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir. Biz bir taraftan iyi niyetle uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane şekilde, barışçıl yol ve metotlarla meselelerimizin çözülmesini beklerken talep ederken arzu ederken, teşvik ve telkin ederken diğer taraftan da bunun hiçbir şekilde bir zafiyet olarak anlaşılmamasını, yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün, kuvvetimizin test edilememesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz.”