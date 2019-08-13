Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023’e de böyle hazırlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı ve partisi teşkilatının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Erdoğan “Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın babalık, Hazreti İsmail aleyhissalatü vesselamın evlatlık imtihanını başarılı bir şekilde vermiş olduğu bu Kurban Bayramı’nın bizim için manası çok ama çok büyüktür. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli olan bir bayramı Rabb’im bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar hamd etsek o kadar azdır” diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Erdoğan “Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki, bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Hep söylediğimiz gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.