Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda gelinen noktayı değerlendirerek “Geldiğimiz nokta, YPG’nin güvenli bölgeden çıkarılmasını, ağır silahlarının toplanmasını dile getirdik. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu, istihbarat değişimi önemli bir konu. Bu konularda da belli noktalarda anlaşmaya, mutabakata varıldı” dedi. Akar, heyetle, terörden arındırılacak bölgelere Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin güvenli ve huzur içinde dönmeleri konusunu da konuştuklarını dile getirdi.

TAVRIMIZ NET KOYDUK

Bakan Akar, bu bölgede, bir terör koridoru kurulmasına asla izin verilmeyeceğinin açık ve net bir şekilde otaya koyduklarını belirterek güvenli bölgenin her ortamda 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini ilettiklerini söyledi. Bu mesafenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a telefon görüşmesinde ifade edildiğini bildiren Akar “Bu konuda önümüzdeki günlerde de yeni birtakım adımlar atılacağını değerlendiriyoruz. Burada hava sahasının kontrolü ve koordinasyonu çok önemli. Orada da epey ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre sonra müşterek bir harekât merkezinin kurulması ve bu müşterek harekât merkezinin çalışmasıyla bu bahsettiğim aşamaların o merkezdeki ayrıntılı çalışmalarla arazide yerini bulmasını gündeme getirdik. Bu çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak” dedi. Akar “Bu müşterek harekât merkezi kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmek arzusuyla bunları söylüyoruz. Ama diğer taraftan da ister ‘B’, ister ‘C planı’ deyin eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır” dedi.

TEDBİR ALMALARINI BEKLİYORUZ

Akar, bir şekilde aksilik çıkması hâlinde ise tek başına hareket etme inisiyatifi kullanma hakkının doğacağını belirterek “Önemli bir konu olarak da muhatabımız olan askerî heyetin başkanına da PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’ye özellikle silah ve mühimmat desteklerinin sonlandırılmasının acilen gerekli, zorunlu olduğunu, müttefiklik, stratejik ortaklık adına bunun şart olduğunu da açık ve net söyledik. Tedbir almalarını bekliyoruz” diye konuştu.

ATILMASI GEREKEN ADIMDA TSK HAZIR

Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantör devletlerden biri olduğunu belirten Bakan Akar “Türkiye’nin garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde önemli hak ve sorumluluklarının olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda bize ne düşüyorsa bunları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi. Akar, Doğu Akdeniz’deki enerji gerilimi ile ilgili “Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu gasbederek yeni birtakım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere bizler devamlı suretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili atılması gereken ne adım varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK’nın hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz” dedi. Akar, bu konuda barışçıl metotlara önem verdiklerini, bunun en güzel örneğinin de Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında yapılan toplantı olduğunu sözlerine ekledi.

S-400’LERDE İKİNCİ PARTİ BİR AY İÇİNDE

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, S-400’ün ikinci bataryasının eylül ayında Türkiye’ye teslim edileceğini duyurdu. Bakan Akar “Ağustos-eylül ayında ikinci bataryanın intikali söz konusu. Bir taraftan kurulum, diğer taraftan eğitimlerle aralık ayının sonunda ilk harekât yeteneği dediğimiz hususlar ve daha sonra tam harekât yeteneği dediğimiz hususlar Nisan 2020 için planlanmış durumda. Bunlar gerçekleşecek. Bunlar adım adım ilerliyor” ifadelerini kullandı.