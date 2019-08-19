Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Oktay şu ifadeleri kullandı:
"TERÖRE DESTEK VEREN BELEDİYELERE MÜDAHALE KAÇINILMAZDIR"
"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.".