Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı saat 16.00'da başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

Ana çerçevede mutabık kaldığımızı belirtebiliriz.

Sahada uygulanması son derece önemli.

İDLİB'DEKİ TSK KONVOYUNA SALDIRI

Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz.

ORMAN YANGINLARI KONUSU

Bakanımızın kapsamlı bir sunumu oldu. Hem bakanlık olarak hem de toplumun farkındalığının artırılması konusunda adımlar atılacağını söylemek isteriz. Bir kısmının kasıtlı yapılması ihtimali her zaman vardır.

Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

SORU CEVAP

(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır.

İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok.

Teröre destek olanlarla ilgili gerekli adımlar atılmıştır.

Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz.

Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir.

(İdlib'te son durum) Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz.

ANKARA'DA 3'LÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz.

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKET MERKEZİ

Bir takvim var, plan içinde somut uygulamaları göreceğiz.

ABD ile ortak devriye başlayacak.