Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, temel problemin, HDP’nin söz konusu belediye başkanlarını aday gösterirken ortaya koyduğu devlete ve hukuka meydan okuyan tutumu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Seçildikten önce ve seçildikten sonra bu üç belediye başkanının PKK terör örgütünü destekleyici, moral verici, açıkça örgüt taraftarlığı anlamına gelen eylemleri olmuştur. Dolayısıyla Türkiye bu terör örgütüyle mücadele ederken, seçilmiş olmanın örtüsü altında PKK yandaşlığı yapılmasına izin veremezdik. Kanunun bize yüklediği sorumluluk çerçevesinde görevimizi yerine getirdik. Şunu unutmamak gerekir ki demokrasi, bir Truva atı değildir. Adam PKK’ya açık destek veriyor, bunu görüyor ve soruşturma açıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Dava bitene kadar bu yardımın da devam etmesine göz mü yumacaksınız? Haliyle dava bitene kadar açığa alıyorsunuz. Bu tedbirdir. Yapılan işlem hem iç hukukumuza hem uluslararası hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlemdir.” Soylu, kayyumlarla vatandaşın iradesinin gasbedildiği eleştirilerine de “Demokrasi, bir truva atı değildir. Biz oy verenin oy hakkına sahip çıkıyoruz” diye cevap verdi.