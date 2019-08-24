Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin “Sağlık durumunuz gayet iyi” sorusu üzerine Baykal, kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Baykal, Türkiye’nin Suriye’de “Güvenli Bölge” oluşturulması adına yürüttüğü müzakerelere ilişkin, yaşananların tek başına bir partinin çözebileceği sorunlar olmadığını ifade ederek ortak akıl içerisinde hareket edilmesini önerdi. Baykal, “(Suriye’deki gelişmeler) Bu kritik dönemde toplum olarak bilgilendirilmemiz lazım. Bunun en önemli muhataplarından birisi de siyasi partilerdir. Siyasi partilerin, bu varlık yokluk sorunu ile ilgili bilgilendirilmelerinde yarar vardır. Buradan bir ortak akıl üretmeliyiz. Çünkü tehditler kuşaklar boyu devam edebilecek nitelikte” dedi.