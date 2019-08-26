Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEMASIMIZ OLAMAZ

∂ Ülkemizin ve milletimizin bekası için hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. İnlerine gireceğiz dedik. Mücadelemizi sınır dışında da sonuna kadar sürdüreceğiz.

∂ PKK’ya terör örgütü diyemeyen Meclis’teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.

BAYRAĞIMIZI TANIMIYOR

∂ Ey CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın. Eğer Türkiye’nin yanında olduğunu söylüyorsan terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz’deki duruşunu gösteriyor, demek ki görmüyor.

∂ CHP’den tek isteğimiz kendi günübirlik menfaatlerini değil vatanın tamamını, istiklal ve istikbalimizi ilgilendiren meselelerde savunmasıdır. Yoksa bu millet size verdiği fırsatları geri almasını da bilir.

İDAM GELİRSE ONAYLARIM

∂ İdam kararını benim tek başıma verme yetkim yok. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı size söyledim. Son Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir ne derseniz az kalır. Bunu vicdanımızın da hukukun da kabul etmesi mümkün değil.

HACİRE ANNE İLE TELEFONDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüştü. Akar’ı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var. Onun için sizleri özellikle tebrik ediyorum, yavrunuzun gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve yanındakilerce tercüme edilen konuşmada anne Akar ise Erdoğan’a teşekkür ederek, “Benim oğlum size emanet” dedi.

Erdoğan da “Eyvallah, başım gözüm üstüne.” karşılığını verdi. Oğlunun cezaevine atılmamasını isteyen Akar’a Erdoğan, “Niye atalım? Biz sana teslim ediyoruz, sen gereğini yapacaksın. Biz, her zaman sizin yanınızdayız, sizle beraberiz” cevabını verdi.