Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Erzincan’daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 3. Ordu Komutanlığında devir-teslim törenine katılan Bakan Akar ve TSK’nin komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, birlik komutanlarına talimatlar verdi. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini belirtti. Terörle mücadele kapsamında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde gösterilen yoğun çabalara dikkati çeken Akar, “Bununla birlikte Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız” dedi.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, “Ülkemizin ve asil milletimizin hakkını ve hukukunu, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı ilgilendiren konular üzerindeki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bunun şakası yok. Gün bugün, an bu an” diye konuştu.

MÜŞTEREK DEVRİYE BAŞLAYACAK

Bakan Akar, Türkiye’nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fırat’ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale’de harekât merkezi kuruldu. Burada bir Türk, bir ABD’li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Bu Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde Türk helikopteri ile benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak. Bu devriyeler için de çalışmalar sürüyor bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek. ABD’lilerle mutabık kaldığımız konularda herhangi bir şekilde ilerleme olmaz, planladığımız konuları gerçekleştirmek mümkün olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, TSK’nın B planı da C planı da var. Bizim tercihimiz ABD’lilerle mutabık kalınan konuların gerçekleştirilmesi yönündedir.”

S-400’TE İKİNCİ BATARYA GELİYOR

Akar, Rusya’dan alınan S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikini ilişkin de “Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından (bugün) itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. dedi. Bakan Akar, emekliliğin TSK mensuplarının da doğal bir hakkı olduğunu belirterek “Arkadaşlarımız kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık” şeklinde konuştu.