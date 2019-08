Türkiye Gazetesi

MALAZGİRT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili, “Şayet diplomasi zemininde bir netice alabilirsek ne âlâ ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz” dedi.

Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen “Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı”nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin Orta Doğu’da ne işi var?” dediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye Doğu Akdeniz’de yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız, bunun adı da başka bir şey olur. Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz.

3-4 BELEDİYE ALMAKLA...

Bugün ülkemizde CHP ve onun artık eş kuruluşu haline gelen bölücü örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte tam olarak budur. Dağda teröristin, denizde Rum’un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Bakınız dün Trabzon’da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptım. Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz.

Suriye’de Fırat’ın doğusundan, Irak sınırımıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu hususta da önceliğimiz diplomasidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne âlâ. Böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. İnşallah Irak’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

İdlib tarafında rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Rusya ile işte 2 gün önce Sayın Putin ile bu meseleyi yakından istişare ettik ve yarın Rusya’ya gidiyorum. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız.

MALAZGİRT'İ AHLAT'I GÖRMEDEN...

Ahlat’ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere tarih şuuru kazandırma konusunda büyük eksiklerin olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Gençler Ahlat’ı Malazgirt’i yeterince tanımıyor. Malazgirt’i Ahlat’ı görmeden Türkiye’yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu’nun kapısı Türkiye’nin tapusudur. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden önce son otağını burada kurmuştur. İnşallah bu külliyemizle beraber çevresinde butik birkaç otel de yapacağız. Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkânı da bulsunlar. Ahlat’ı daha yakından tanısınlar. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz.”